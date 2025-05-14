Налетчика из Подмосковья задержали через 12 лет после ограбления банка

Сотрудники полиции задержали жителя Подольска, подозреваемого в ограблении банка в Москве, совершенном 12 лет назад. Об этом рассказала в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ноябре 2012 года злоумышленники проникли в здание банка на улице Народного Ополчения. Налетчики напали на двоих охранников, нанесли им телесные повреждения, после чего похитили из банкомата около семи миллионов рублей и скрылись.

Следствием было возбуждено уголовное дело по признакам совершения разбоя в особо крупном размере. Некоторое время назад удалось установить личности подозреваемых, в результате один из них, проживающий в Подмосковье, был задержан.

Продолжается работа по поиску и задержанию остальных фигурантов дела.

Ранее в Москве было совершено разбойное нападение, в результате которого похищено 30 млн рублей. Нападение произошло на Донецкой улице во время остановки автомобилей на светофоре. Трое преступников вышли из машины и, подойдя к иномарке, разбили окна топором, произвели выстрелы в сторону водителя, похитили из салона сумку с деньгами и скрылись. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ «Разбой.