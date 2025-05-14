Мошенники стали обманывать россиян через фейковую доставку из ПВЗ

Мошенники стали звонить россиянам от лица сотрудников пунктов выдачи маркетплейсов с предложением доставить на дом товары. Об этом сообщила РИА Новости эксперт по кибербезопасности Дарья Верестникова.

"Набирает популярность схема, когда вам звонят якобы из пункта выдачи маркетплейса и предлагают доставить заказанные товары на дом. Правда, для оформления доставки нужно предоставить персональные данные", — рассказала она.

Мошенники просят данные СНИЛСа, ИНН, а иногда даже просят назвать код из СМС. После этого наступает следующая фаза. Жертве звонит человек, притворяющийся полицейским.

Он убеждает человека, что личный кабинет от его "Госуслуг" взломан, а поэтому денежные средства пользователя находятся в опасности. И, как это водится, деньги следует перевести на "безопасный счет".

Недавно пожилая жительница Воронежской области поверила аферистам и под их давлением продала квартиру. Общая сумма ущерба составила порядка 2,3 млн рублей.