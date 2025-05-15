Площади лесных пожаров в РФ в 2,5 раза превысили показатели 2024 года

В пресс-службе Федерального агентства лесного хозяйства заявили, что площади лесных пожаров в России в 2,5 раза превысили показатели 2024 года.

Как отметили в ведомстве, лесопожарный сезон в России начался в 2025 году на месяц раньше — он сместился с апреля на март. Отмечается, что это связано с погодными условиями: малоснежной зимой и отсутствием влаги в почве.

«Если говорить о цифрах, то с начала 2025 года на землях лесного фонда России было зарегистрировано около 2 тыс. лесных пожаров на площади 1,2 млн га, что в 1,2 раза выше показателей 2024 года по количеству и в 2,5 раза — по площади», — цитирует федеральную службу ТАСС.

Уточняется, что 80% всех лесных пожаров в этом сезоне приходится на один регион страны — Забайкальский край.

Ранее в МЧС России заявили, что площадь лесных пожаров в Забайкалье выросла до 629 тыс. га.