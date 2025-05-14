Против журналистки Фельгенгауэр* возбудили новое уголовное дело

Против объявленной иноагентом журналистки Татьяны Фельгенгауэр* (признана в РФ иностранным агентом) (настоящая фамилия — Шадрина) возбудили еще одно уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Как уточняется, второе дело завели по части 2 статьи 205.2 УК РФ .

Минюст внес Фельгенгауэр* в список иноагентов в октябре 2022 года. Основанием для ее включения в перечень стала статья 2.1 Федерального закона от 28.12.2012 №272-ФЗ . В 2023 году женщину несколько раз штрафовали за отказ использовать маркировку иностранного агента в постах в ее социальных сетях.

В сентябре прошлого года Фельгенгауэр* стала фигурантом дела о нарушении закона об иноагентах. В декабре она была заочно арестована и объявлена в международный розыск.

Ранее Дерипаска заключил мировое соглашение с Фельгенгауэр*.

*признана в РФ иностранным агентом.