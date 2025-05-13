ФСБ задержала главу администрации Новочеркасска

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали главу администрации Новочеркасска Юрия Лысенко в рамках расследования уголовного дела, его подозревают в получении взятки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Журналисты отметили, что в 2010 году Лысенко баллотировался на пост мэра Новочеркасска, но проиграл коммунисту Анатолию Кондратенко. С 2012 года был заммэра Владимира Киргинцева, отвечал за организационные вопросы и информационную политику. Администрацию города возглавил в 2020 году.

Источник пояснил, что против Лысенко возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 — получение взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«Взяли с поличным сегодня вечером. Вымогал взятку 20 миллионов. Следком сейчас проводит обыски по месту жительства. Прошли обыски уже на работе. Силовики за ним наблюдали давно. Были допросы ранее по махинациям с землей. Лысенко задержан до суда, который изберет ему меру пресечения», — уточнили правоохранители.

В региональном правительстве заметили, что в настоящее время проводятся следственные действия. Правительство Ростовской области оказывает необходимое содействие следственным органам.