Россиянка впала в кому после падения с кровати в Таиланде

В Таиланде российская туристка впала в кому после падения с кровати во сне. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел на Пхукете, куда россиянка из Кемерово приехала на отдых вместе с мужем, потратив последние деньги. За два дня до отъезда женщина упала с кровати ночью. Шум разбудил ее мужа, который положил ее обратно на кровать, посчитав, что все в порядке, однако утром мужчина так и не смог разбудить супругу.

«В больнице тайские врачи выявили у нее поражение мозга из-за удара головой и нарушение когнитивных функций», — говорится в тексте.

В настоящее время состояние россиянки стабилизировалось и ее планируют выписывать. Однако у пары нет необходимых средств на оплату лечения, что не дает им вернуться в РФ. Кроме того ситуацию осложняет то, что мужчина не знает английского языка и не умеет пользоваться интернетом.