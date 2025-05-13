Часть дома рухнула в центре российского города

В центре Кемерово обрушилась часть фасада жилого дома. Об этом сообщает журнал «Ciбдепо».

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Инцидент произошел на Советском проспекте, 34. Штукатурка жилого здания обвалилась прямо на тротуар. Местные жители рассказали, что на место прибыли специалисты и начали убирать завалы лопатами и метлами. На большом участке фасада остались только голые кирпичи.

В управляющей компании (УК) утверждают, что это штатная ситуация.

«Это вчера отбойник работал. Машина подъемная приезжала. Мы специально снимали штукатурку, чтобы она не обвалилась на прохожих», — уточнили в УК.

Ранее в Челябинске рухнул потолок одной из квартир аварийного дома. Вечером 8 мая с потолка посыпалась штукатурка, а в ночь на 9 мая все содержимое чердака вместе с перекрытиями оказалось на полу.