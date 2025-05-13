Суд отказался снять арест с имущества Чубайса по иску «Роснано»

Арбитражный суд Москвы оставил в силе обеспечительные меры в отношении имущества бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, отклонив его просьбу об их полной отмене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги заседания.

Суд постановил сохранить арест активов Чубайса в пределах суммы иска — более 5,6 миллиарда рублей, поданного АО «Роснано». При этом ограничения были частично смягчены: арест не будет распространяться на 50% его зарплаты и иных доходов.

Иск от «Роснано» был подан 31 марта и касается финансовых претензий к Чубайсу и семи другим бывшим топ-менеджерам госкорпорации.

В числе ответчиков значатся экс-заместители председателя правления Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин, передает «Радиоточка НСН».