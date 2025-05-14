Жителю Иркутска вынесли приговор за контрабанду леса на 580 млн рублей

Генеральная прокуратура России заявила, что Тайшетский городской суд Иркутской области приговорил жителя региона к восьми годам и шести месяцам колонии за контрабанду леса на 580 млн рублей.

Как говорится на сайте Генпрокуратуры, было установлено, что с 2016 по 2019 года мужчина действовал в составе организованной группы. От имени подконтрольных ему юрлиц он занимался скупкой незаконно заготовленной древесины и через фиктивные сделки легализовывал её, чтобы потом вывозить лесоматериалы за территорию ЕАЭС.

«Объём незаконно экспортированной древесины составил более 112 тыс. куб. м, стоимость превысила 580 млн рублей... Суд приговорил виновного к восьми годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — указывается в заявлении.

Ему также был назначен штраф в размере 200 тыс. рублей и запрет на ведение предпринимательской деятельности в сфере лесопродукции на три года.

Вместе с этим подчёркивается, что суд дал ему отсрочку от реального отбывания наказания до достижения его ребёнком 14-летнего возраста, так как осуждённый является единственным родителем.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области пресечена контрабанда драгметаллов в ломе на 10 млн рублей.