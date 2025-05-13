На территории ЛНР задержали украинского боевика

Правоохранители задержали в Луганской народной республике (ЛНР) украинского боевика, в прошлом участвовавшего в боевых действиях в составе запрещенного в России террористического батальона «Донбасс». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального управления Следственного комитета РФ Елену Марковскую.

Она рассказала, что мужчина принимал активное участие в боевых действиях с июня 2019 года. В том числе он был вовлечен в операции, направленные на принуждение жителей ЛНР и Донецкой народной республики (ДНР) к отказу от волеизъявления о самоопределении.

По словам Марковской, фигуранта уголовного дела поймали сотрудники Управления ФСБ РФ по Федеральной службе войск национальной гвардии.

«Следователем <...> продолжается сбор и фиксация доказательств, а также проверяется его (украинского боевика — «Газета.Ru») причастность к совершению иных преступлений», — добавила помощник руководителя следственного управления СК РФ по республике.

12 мая суд в Москве заочно приговорил бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского к шести годам колонии в рамках уголовного дела об экстремизме. Причиной послужили его призывы применять насилие по отношению к россиянам.