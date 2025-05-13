В Ленобласти учительницу осудили за интимную связь с четвероклассником

Суд в Ленинградской области приговорил бывшую учительницу начальных классов к девяти годам колонии общего режима за интимную связь с четвероклассником. Об этом во вторник, 13 мая, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

© СК РФ

По его данным, в феврале 2024 года мать школьника обнаружила в его телефоне откровенную переписку с преподавательницей. Выяснилось, что девушка также оставляла ребенка после уроков и запирала его в кабинете, после чего ее обвинили в растлении.

Вскоре правоохранители учительницу задержали. При этом некоторые родители встали на сторону девушки, назвав ее хорошим педагогом. Расследование длились больше года, и теперь суд огласил приговор, следует из публикации.

Другой случай произошел в середине января, когда сотрудники силовых структур задержали педагога одной из школ по подозрению в растлении 10-летней ученицы в подмосковном Дмитрове. Силовики считают, что он совершил преступление против половой неприкосновенности школьницы.