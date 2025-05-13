Экс-генералу ФТС вынесли приговор за дебош в отеле

Ленинградский районный суд Калининграда признал виновным бывшего начальника Главного управления тылового обеспечения ФТС РФ Олега Завгороднего в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.

По данным следствия, в ночь на 2 февраля 2024 года офицер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок в одном из отелей на улице Сергеева.

В СК отметили, что когда сотрудники Росгвардии, прибывшие по вызову, попытались усмирить дебошира, он ударил одного из них ногами в область груди и головы. Затем в отделе полиции мужчина нанес представителям власти удары по ногам и телу.

Действия обвиняемого следствие квалифицировало по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, угроза применения такого насилия, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей»).

Суд назначил Олегу Завгороднему шесть месяцев колонии-поселения.

Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал совершение преступления в состоянии опьянения. Смягчило вину то, что у генерала ранее не было судимости, есть государственные награды, он признал вину и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.