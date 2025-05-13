Раскрыты подробности о найденном без глаз голом россиянине

Появились подробности о найденном на пустыре в Екатеринбурге мертвом голом 20-летнем парне без глаз. Новые детали сообщает URA.RU.

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По информации издания, мужчина оказался жителем Башкирии. Правоохранители, предварительно, рассматривают версию, что пострадавший мог стать жертвой расправы.

Также эксперты после осмотра тела сделали вывод по найденным экземам на нем, что молодой человек был наркоманом.

Источник агентства добавил, что одежду и личные вещи потрепевшего силовики нашли в 20 метрах от тела. Специалисты предположили, что злоумышленники, которые с ним расправились, могли притащить его на пустырь специально.

Такой вывод оперативники сделали исходя из позы мужчины, заявил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на пустыре нашли тело 20-летнего парня без глаз в одном нижнем белье.