Администрация Запорожской области обжаловала приговор генералу Попову

Администрация Запорожской области, признанная потерпевшей стороной по делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, подала жалобу на приговор, по которому Попов был осужден на пять лет колонии за мошенничество и служебный подлог. Об этом говорится в документе, который есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу приговор Тамбовского гарнизонного военного суда от 24 апреля 2025 года в отношении Попова Ивана Ивановича отменить и передать уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции со стадии подготовки к судебному заседанию или судебного разбирательства", - следует из текста жалобы.