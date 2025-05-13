Балкон на первом этаже девятиэтажки загорелся на юго-востоке Москвы

Загорелся балкон на первом этаже девятиэтажного дома на улице Полбина в районе Печатники на юго-востоке Москвы. К месту происшествия выдвинулись сотрудники экстренных служб.

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Об этом во вторник, 13 мая, сообщили в соцсети.

— Полыхает девятиэтажка на улице Полбина: огонь охватил первые три этажа, включая подъезд. Люди не могут самостоятельно выбраться. На место едут экстренные службы. Очаг — в трешке на первом этаже. Все, кто выше, сейчас просят о помощи из окон, — пишет Telegram-канал Shot.

Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли к месту пожара. Спустя несколько минут спасателям удалось потушить пожар.

Ранее утром 13 мая на строительном рынке в подмосковном поселке Андреевка произошел пожар в здании чайханы. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров. Пожарным удалось потушить пламя.