В Петербурге осудили участницу ОПГ, легализовавшую 150 тыс. мигрантов

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к пяти годам колонии общего режима участницу преступного сообщества во главе с бывшим муниципальным депутатом Виктором Данишевским, которое незаконно легализовало на территории Санкт-Петербурга 150 тыс. иностранных мигрантов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Смольнинский районный суд города Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Арины Романенко, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества), п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в ИК общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Суд отсрочил фигурантке реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком возраста 14 лет. Свою вину Романенко признала, с ней было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что Романенко и другие участники преступной группы, включая руководившего ей депутата муниципального совета города Колпино Данишевского, были задержаны в конце октября 2022 года. По данным следствия, с 2020 по 2022 год злоумышленники занимались массовой постановкой на учет иностранцев по месту пребывания в нежилых помещениях, где "проживающие" даже не появлялись. По данным адресам находились подконтрольные злоумышленникам организации, которые якобы оказывали услуги по временному размещению лиц. В СИЗО были отправлены Данишевский, Романенко и еще пятеро членов ОПГ: Аскер Коков, Людмила Андреева, Музаффар Шарипов, Офелия Халаджян и Артем Хайруллин.

Как уточнили в пресс-службе судов, в результате деятельности фигурантов были фиктивно поставлены на миграционный учет 150 548 иностранных граждан, 51 248 человек из них получили патенты, от чего руководители и участники ОПГ извлекли преступный доход.