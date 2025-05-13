Выбросы мазута зафиксировали на одном пляже в Анапе
По данным оперативного штаба Кубани, во вторник, 13 мая, лишь на одном участке побережья Анапы убрали новые незначительные выделения мазута.
"Небольшие выбросы мелкой фракции нефтепродукта, выявленные по итогам утреннего мониторинга, оперативно убрали на участке пляжа возле отеля "Пляжный поселок" в Анапе. Эта территория закреплена за командой Выселковского района", - отметили в оперштабе.
При этом подчеркивается, что на остальных участках морского побережья Анапы новых выбросов мазута не обнаружено. На всех территориях продолжается деликатная очистка пляжей.
Как уже сообщалось, в Анапе два специальных автомобиля с громкоговорителями постоянно курсируют вдоль морских песчаных пляжей и требуют отдыхающих покинуть береговую линию.