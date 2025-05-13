Выбросы мазута зафиксировали на одном пляже в Анапе

По данным оперативного штаба Кубани, во вторник, 13 мая, лишь на одном участке побережья Анапы убрали новые незначительные выделения мазута.

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"Небольшие выбросы мелкой фракции нефтепродукта, выявленные по итогам утреннего мониторинга, оперативно убрали на участке пляжа возле отеля "Пляжный поселок" в Анапе. Эта территория закреплена за командой Выселковского района", - отметили в оперштабе.

При этом подчеркивается, что на остальных участках морского побережья Анапы новых выбросов мазута не обнаружено. На всех территориях продолжается деликатная очистка пляжей.

Как уже сообщалось, в Анапе два специальных автомобиля с громкоговорителями постоянно курсируют вдоль морских песчаных пляжей и требуют отдыхающих покинуть береговую линию.