На пустыре в российском городе найден голый мужчина с выколотыми глазами

В Екатеринбурге на пустыре найден голый мужчина без признаков жизни с выколотыми глазами. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в экстренных службах.

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По данным агентства, мужчину без признаков жизни обнаружили прохожие в Верх-Исетском районе города. Они вызвали силовиков и рассказали, что на теле только трусы. Другие подробности пока не сообщаются.

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