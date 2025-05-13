Российский школьник зарезал бабушку и дядю

В Перми 16-летний подросток подозревается в убийстве своей бабушки и дяди, сообщает РЕН ТВ.

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По данным источника, инцидент произошел 12 мая в квартире на улице Коминтерна. Девятиклассник поссорился с дядей и нанес ему несколько ударов кухонным ножом.

«Бабушка попыталась вмешаться, но он несколько раз ударил ножом и ее», – сообщил источник.

Оба родственника скончались на месте происшествия. Подросток задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».