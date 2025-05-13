Лесные пожары в Амурской области подобрались к городу Циолковский и угрожают жилым домам. Об этом сообщает Mash.

Рядом с Циолковским находится космодром Восточный. В городе проживает около шести тысяч человек. По данным Mash, огонь угрожает 15 многоквартирным домам, в которых проживает примерно 1,5 тысячи человек, многие из них покидают дома своими силами. Эвакуация в городе из-за лесных пожаров пока не объявлялась.

На кадрах, представленных каналом, видно, что огонь уже охватил хозпостройки и гаражи через дорогу от жилых домов. Весь город окутан дымом. Общая площадь пожара составляет более трех тысяч гектаров.

По словам главы ЗАТО Циолковский Виталия Брижатого, огонь возле жилых домов, а также в районе космодрома Восточный удалось локализовать, однако ситуацию осложняет сильный порывистый ветер. Он отметил, что опасности для людей нет.