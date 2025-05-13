Голый россиянин пролетел несколько этажей и застрял в соседском кондиционере

В Красногорске Московской области мужчина без одежды пролетел несколько этажей и застрял в соседском кондиционере. Об этом пишет Shot.

По информации Telegram-канала, происшествие случилось в одном из ЖК. По словам хозяйки помятого кондиционера, мужчина развлекался с дамой на девятом этаже, зачем-то полез в короб, конструкция не выдержала — и он на седьмом этаже.

Там он провел полчаса, вызволять его из короба пришлось трем сотрудникам МЧС и хозяину квартиры.

Позже выяснилось, что мужчина пришел в гости к одной из жительниц. Соседи также утверждают, что после чудесного спасения он продолжил кутить у своей подруги.

Ранее «МК» писал, что в США 29-летний россиянин угнал яхту за 2,5 млн долларов и хотел доплыть до Багамских островов, но был задержан полицейскими.