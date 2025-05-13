В США 29-летний россиянин угнал яхту за 2,5 млн долларов и хотел доплыть до Багамских островов. Об этом пишут американские СМИ.

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По их данным, эмигрант из России Николай Вилков угнал роскошную яхту недалеко от города Хоуб-Саунд во Флориде. Судно заметил знакомый его владельца, который и позвонил хозяину.

Полицейские нагнали яхту и задержали Вилкова, сорвав побег. Сообщается, что яхта получила ущерба на 200 тысяч долларов.

До угона яхты Вилков уже пытался угнать судно береговой охраны, но сел на мель.

В США Вилков приехал в 2022 году вместе с семьей и получил официальный статус беженца. Его жена и ребенок вернулись на прошлой неделе в Россию, сообщает полиция.

Ранее стало известно, что дайвер погиб во время спасательной операции по подъему суперяхты Майка Линча. 39-летний голландец работал под водой на Сицилии во время работ по подъему судна британского технологического магната.