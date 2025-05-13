Многочисленные нарушения нашли в кафе, где смертельно отравился ребенок

Правоохранители обнаружили многочисленные санитарно-эпидемиологические нарушения в кафе в Лодейном Поле, где смертельно отравилась девочка. Об этом во вторник, 13 мая, сообщили в пресс-службе отделения прокуратура по Ленинградской области.

© Вечерняя Москва

Представители ведомства выяснили, что в заведение не оказалось технических карт приготовления блюд, продукты хранились неправильно, а у работников кафе не было санитарных книжек.

— В целях устранения нарушений надзорным ведомством будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования. Надзорные мероприятия продолжаются, — передает официальный Telegram-канал регионального отделения прокуратуры.

После перекуса картошкой фри в этом заведении умерла трехлетняя девочка. Доктора оценили ее состояние как тяжелое, после чего решили с помощью вертолета доставить ребенка в Санкт-Петербург. До прибытия санитарной авиации у девочки остановилось сердце, а спустя около часа она скончалась в реанимации.