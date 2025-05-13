Следователи возбудили дело из-за насмерть отравившейся картошкой фри девочки

В Ленинградской области возбудили дело после смертельного отравления трехлетней девочки картошкой фри. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по пунктам «б, в» части 2 статьи 238 («Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека») УК РФ. На место трагедии выехали следственно-оперативные группы под руководством руководителя следственного отдела с участием следователя, сотрудников Роспотребнадзора, судебно-медицинского эксперта и сотрудников полиции.

9 мая ребенок вместе с родителями зашел в кафе, где им принесли картошку фри. Через час после того, как девочка поела, ей резко стало плохо — у нее поднялась температура и начались серьезные проблемы с желудком. Мать ребенка вызвала скорую, девочку впоследствии на вертолете транспортировали до Санкт-Петербурга, врачи оценивали ее состояние как тяжелое. Медики не смогли спасти девочку. Назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причин трагедии.