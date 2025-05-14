Суд продлил на месяц домашний арест экс-мэру Магаса в Ингушетии

Суд в Ингушетии на месяц продлил срок содержания под стражей бывшему мэру Магаса Усману Аушеву, обвиняемому в превышении должностных полномочий. Об этом пишет РИА Новости.

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«В среду суд продлил Аушеву срок содержания под домашним арестом на один месяц — до 17 июня, сохранив все установленные запреты и ограничения», — сказали агентству.

В конце мая прошлого года сообщалось, что Усман Аушев объявлен в федеральный розыск. Как писало тогда ТАСС, в отношении Аушева возбуждено уголовное дело по двум статьям: превышение полномочий и мошенничество. Изначально стало известно, что Аушева обвиняют в хищении 2 млн рублей, но это лишь один эпизод дела.

Позже РИА Новости выяснило, что Аушева арестовали. Суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста.

13 мая этого года сообщалось, что суд до 3 июня арестовал главу министерства транспорта Республики Бурятия Александра Гоге по обвинению в коррупции.

Как писал Telegram-канал «Весь Улан-Удэ», по версии правоохранителей, Гоге причастен к созданию искусственных препятствий для участия в электронном аукционе нескольких компаний, а также лоббированию интересов одной из фирм. Также чиновник мог заключить контракт на ремонт одной из трасс по завышенной стоимости за бюджетные средства.