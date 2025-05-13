Двое сотрудников МЧС погибли при атаке ВСУ во время тушения пожара в Луганске

МЧС России сообщило о гибели двух сотрудников ведомства при тушении пожара в Луганске - их атаковал украинский беспилотник.

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"Сегодня при исполнении служебного долга трагически погибли начальник дежурной смены Михаил Пронько и старший пожарный Дмитрий Савенко", - говорится в сообщении.

Дрон ВСУ атаковал асфальто-бетонный завод в Луганске, и когда огнеборцы прибыли на место ЧП для ликвидации последствий удара, произошел повторный прилет БПЛА.

Удар был целенаправленным - под него попал пожарный расчет, в результате чего двое сотрудников скончались, еще двое находятся под наблюдением врачей, еще 13 - на амбулаторном лечении.

Погибший Михаил Пронько - майор внутренней службы, работал в МЧС в течение 18 лет. Отмечен ведомственными наградами. У него остались двое детей.

Старший сержант внутренней службы Дмитрий Савенко служил пять лет - у него осталась пожилая мать.

На счету обоих сотрудников ведомства множество ликвидированных пожаров и спасенных жизней. В связи с гибелью Пронько и Савенко МЧС России выразило глубокие соболезнования их семьям.