Экс-главу российского военного представительства арестовали за многомиллионную взятку

Бывший глава военного представительства Андрей Максимычев арестован по делу о получении 5,6 миллиона рублей взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета (СК) России.

Кроме того, в деле есть второй фигурант — бывшая подчиненная Максимычева Олеся Грицкова. Они оба обвиняются по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Экс-глава представительства арестован. Так же на принадлежащее ему имущество наложен арест на общую сумму в размере более 14 миллионов рублей.

По данным следствия, предварительно установлено, что компания АО РНИИ «Электростандарт» заключила многомиллионные контракты с государственным заказчиком на изготовление специальных изделий. Отмечается, что именно Максимычев занимался контролем исполнения контрактов. Так, в период за 2015-2020 годы обвиняемые получили от представителя компании взятку в размере 5,6 миллиона рублей. Эти деньги предназначались за общее покровительство и попустительство во время контроля за производством изделий.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника военного представительства Минобороны России.