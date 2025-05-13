Силовики задержали мужчин за попытку сбыта двух килограммов мефедрона в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые собирались сбывать в Москве около двух килограммов мефедрона.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 13 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

— Оперативники УНК ГУ МВД России по г. Москве, получив оперативную информацию о том, что двое мужчин в возрасте 36 и 55 лет намереваются сбыть в столице крупную партию синтетического наркотика, организовали спецоперацию по их задержанию. В ходе досмотра машины полицейские обнаружили рюкзак, в котором находилось четыре свертка с мефедроном общей массой около двух килограммов, — рассказали на официальном сайте ведомства.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело, фигурантов отправили под стражу. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование дела, устанавливая все обстоятельства произошедшего и сообщников подозреваемых.

Ранее сотрудники правоохранительных органов изъяли 500 граммов мефедрона у жителя подмосковного поселка Лесной. Мужчину отправили под стражу. Во время допроса задержанный пояснил, что собирался сбывать наркотики в Московской области.