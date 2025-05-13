Молодой рабочий рухнул с крыши строящейся школы в Уфе

Рабочему удалось выжить после падения с большой высоты на стройке юбилейного объекта в Уфе. О ситуации узнали сотрудники Гострудинспекции.

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Как рассказали в пресс-службе Гострудинспекции в Республике Башкортостан, ведомство организовало расследование несчастного случая, произошедшего в минувшую субботу на стройке в Уфе. В инциденте пострадал 32-летний кровельщик, упавший с высоты.

– Инцидент произошел 10 мая на объекте строительства здания школы в Октябрьском районе г. Уфы. Возводимое учебное заведение – часть проекта "Образовательном комплекс "Уфа-450", который включает в себя три новые школы на 1225 мест каждая в Ленинском, Октябрьском и Демском районах города, – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что мужчина пострадал при выполнении работ по монтажу кровли в микрорайоне Глумилино. Он рухнул в технологический проем с высоты девяти метров. После случившегося пострадавшего доставили в больницу с тяжелой травмой.

Теперь специалистам Гострудинспекции предстоит выяснить обстоятельства и причины происшествия. Будет установлено, были ли соблюдены все правила техники безопасности на строительной площадке, и кто несет ответственность за случившееся, пишет издание Mkset.