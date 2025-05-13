Троих нелегальных мигрантов порезали в Ленобласти

В Ленинградской области двое неизвестных во время ссоры порезали троих нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

© Газета.Ru

Инцидент произошел в ночь на 12 мая на Голландской улице в поселке Янино-1. В ходе внезапно возникшего конфликта двое неизвестных нанесли ножевые ранения трем иностранцам в возрасте от 18 до 26 лет. Все пострадавшие находились в России нелегально.

Всех троих госпитализировали в медицинское учреждение. Состояние 26-летнего мигранта оценили как тяжелое, а двух его 18-летних соотечественников как средне тяжелое. В настоящее время детали и обстоятельства случившегося устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого пьяная россиянка угрожала вонзить нож в собутыльника за неточное разделение алкоголя. Испугавшись, мужчина выбежал из квартиры и позвонил в полицию.