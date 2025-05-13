Учительница в декрете подожгла пять автомобилей Росгвардии в Калуге

Девушка в Калуге пробралась на стоянку Росгвардии и подожгла пять автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РФ.

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Инцидент произошел вечером 12 мая на Тульской улице. Местная жительница облила служебный транспорт горючим и подожгла его. После она попыталась уехать с места на своей машине и сбила по дороге пешехода, затем вышла из транспорта и избила прохожего.

От действий поджигательницы пострадали четыре «Лады Гранты» и один ВАЗ 2114, восстановлению они не подлежат. Вскоре правоохранители задержали девушку. К текущему моменту с ней работают сотрудники спецслужб. Предварительно, она действовала по указке мошенников, передает сообщение ведомства Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канал Mash, поджигательница работала в школе учителем английского и географии. У нее есть трехмесячный ребенок.

Другой инцидент произошел в середине декабря 2024 года, когда девушка по заданию Службы безопасности Украины подожгла служебный автомобиль около Нагатинского районного суда в Москве. Преступница предприняла попытку скрыться, однако ее быстро задержали правоохранители.