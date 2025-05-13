Трехлетняя девочка умерла в Ленобласти после перекуса фастфудом

В Лодейном Поле скончалась маленькая девочка. Предполагается, что она могла отравиться картошкой фри.

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9 мая жители Лодейного Поля, Ленобласть, зашли в кафе, чтобы перекусить. Их трехлетняя дочь ела картошку фри.

Спустя час девочка стала жаловаться на плохое самочувствие. У нее поднялась температура и начались проблемы с пищеварением. Мать вызвала скорую.

Уже 10 мая девочку в тяжелом состоянии доставили в Санкт-Петербург на вертолете санавиации. В больнице ее пытались реанимировать, но не вышло – ребенок скончался.

Врачи предполагают, что причиной смерти стало пищевое отравление – подозревают, что виной всему была картошка фри.

Сейчас, по данным Telegram-канала Mash на Мойке, расследуется уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.