Призвавшего расправиться с полицейскими и военными россиянина осудили

Индустриальный районный суд Ижевска назначил 1,5 года лишения свободы условно жителю, призывавшему к расправе над сотрудниками полиции, военными и представителями органов власти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

© Lenta.ru

Мужчину признали виновным в преступлении по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремисткойдеятельности») УК РФ. Установлено, что он распространял в интернете сообщения, в которых были призывы экстремистского характера. Подсудимый признал вину.

Ранее сообщалось, что в Красноярске осудят местного жителя за оправдание терроризма после его комментариев в социальных сетях.