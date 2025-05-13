В Иркутске ученица девятого класса выпала из окна

В Иркутске девятиклассница не выжила при падении из окна. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

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Трагедия произошла в жилом комплексе «Изумруд». По словам местных жителей, несовершеннолетние часто проводят там время, сидя на перилах балконов. Очевидцы происшедшего утверждают, что девушка училась в 80-й школе.

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12 мая сообщалось, что в Дагестане ребенок получил серьезные травмы после выпадения из окна пятого этажа, он не выжил.

10 мая в Выборгском районе Петербурга семилетний мальчик выжил после падения из окна частного дома, пострадавший госпитализирован.

6 мая сообщалось, что в Биробиджане ребенок выжил после падения из окна четвертого этажа. Девочка находилась дома вместе с матерью, женщина отвлеклась на домашние дела и ненадолго оставила дочь без присмотра.

Ранее в Иркутской области двухлетний ребенок выпал из окна.