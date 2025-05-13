В Бурятии объявили режим ЧС

Режим «чрезвычайной ситуации» регионального значения в связи с лесными пожарами объявлен в Бурятии со вторника, 13 мая. Об этом сообщает республиканское агентство лесного хозяйства на своей странице во «ВКонтакте».

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В публикации отмечается, что решение было принято комиссией по чрезвычайным ситуациям на территории лесов Бурятии. Подчеркивает, что «доступ в лес закрыт».

В агентстве подчеркнули, что с начала пожароопасного сезона в республике было зарегистрировано 174 лесных пожара, более 90% всех возгораний возникли из-за неосторожного обращения с огнем.

В Биробиджане ввели особый противопожарный режим

Накануне обвиняемому в поджоге дач в поселке Малиновка в Забайкалье заменили статью на более тяжелую.

Речь идет о 50-летнем местном жителе, который при строительстве забора резал металл с использованием углошлифовальной машины. Появившиеся искры вызвали пожар. Изначально было возбуждено уголовное дело по статьям «уничтожение и повреждение имущества по неосторожности» и «уничтожение и повреждение лесных насаждений».

Ранее в Забайкалье подростка обвинили в лесном пожаре.