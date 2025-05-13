Сотрудники МЧС защищают от пожара город Циолковский в Амурской области

Сотрудники МЧС защищают от лесного пожара город Циолковский в Амурской области, близ которого расположен космодром "Восточный". Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России. В ведомстве рассказали, что пожар в лесном массиве произошел в Свободненском районе Амурской области. Огонь быстро распространяется из-за ветра и сухой погоды, растительность горит на 8 км. "Пожарные МЧС России тушат огонь и защищают город Циолковский. На месте работают более 70 человек и свыше 20 единиц техники", — говорится в сообщении. В МЧС добавили, что на всей территории региона действует особый противопожарный режим. Ситуация с лесными пожарами в Приамурье является чрезвычайно сложной. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 33 очага горения сухой растительности на площади свыше 1750 гектаров.