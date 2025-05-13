В заливе Тихого океана произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Авачинском заливе Тихого океана. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Камчатскому краю в беседе с РИА Новости.

По данным министерства, в населенных пунктах Камчатки ощущались подземные толчки силой до трех баллов. Очаг залегал на глубине 68 километров и на расстоянии 69 километров от Петропавловска-Камчатского.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на Камчатке

Ранее у берегов Чили и Аргентины произошло землетрясение магнитудой 7,5 с угрозой цунами.

До этого стало известно о землетрясение в Стамбуле — повреждения получили 4295 зданий.