В ливийской столице произошли столкновения

В столице Ливии Триполи вновь начались столкновения. Отмечается напряженность сразу в нескольких районах города, сообщает газета Al Wasat.

© Лента.ру

«Напряженность вернулась в Триполи, в ряде районов происходят столкновения», — сказано в материале.

По данным газеты, на нескольких въездах в город стоят военные. Также они находятся вдоль дороги Шатт, которая ведет к аэропорту Митига.

Ранее сообщалось, что в ходе перестрелки был убит глава службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли. Звуки стрельбы в городе попали на видео.

В городе был введен режим ЧС и объявлен комендантский час. Позднее Министерство обороны Правительства национального единства страны сообщило об успешном завершении военной операции в Триполи.