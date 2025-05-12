Члены Таганской ОПГ получили 240 лет тюрьмы на десятерых

Мосгорсуд в понедельник поставил точку в громком деле Таганской преступной группировки, наводившей ужас на столичных предпринимателей и собратьев по криминальному цеху.

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Бандиты получили от 22 до 25 лет строго режима. На счету "таганских" девять доказанных заказных убийств, в том числе Аслана Усояна, известного как Дед Хасан. Генпрокуратурой, поддерживающей государственное обвинение, на основании доказательств, собранных на стадии предварительного расследования, удалось доказать причастность "таганских" к убийствам директора "Роспищепрома" Валерия Журавлева, юриста универмага "Москва" Андрея Бралюка, ярославского предпринимателя Алексея Покровского и других лиц. Кроме того, десятерых фигурантов признали виновными в похищении людей, рейдерских захватах, грабежах и вымогательствах, а также незаконном хранении взрывчатых веществ и огнестрельного оружия. Это дело рассматривалось с лета 2021 года с участием коллегии присяжных заседателей. Их вердикт: подсудимые виновны и не заслуживают снисхождения. Одиннадцатый член банды - Григорий Рабинович по кличке Гриша Таганский - не дожил до суда, скончавшись в СИЗО из-за проблем с сердцем. Его дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, сотрудниками спецслужбы и следователями ГСУ СК России были установлены роли обвиняемых в организованном преступном сообществе. Так, лидером и непререкаемым авторитетом "таганских" был Игорь Жирноклеев по кличке Жирный. За финансы банды отвечал Рабинович, силовым блоком бандитов рулили Олег Русанов (Бубука) и Борис Третьяк (Барсук). Слежкой за жертвами занимались Сергей Щербаков, Геннадий Лукьянов, Игорь Балашов (Вампир). Штатные киллеры банды - Марат Янбухтин (Якудза), Сергей Щукарев и Герман Гришин. Во время расследования сотрудниками ФСБ из схрона банды был изъят огромный арсенал - более 100 пистолетов-пулеметов, автоматов, пистолетов, винтовок, гранатометов и огнеметов. Приговором суда Жирноклееву, Русанову, Третьяку и Янбухтину назначено 25 лет лишения свободы каждому. Юхневич получил 24 года, Балашов, Гришин и Щукарев - по 23 года, Лукьянов и Щербаков - по 22 года.