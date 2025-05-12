Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) признал Россию ответственной за крушение пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines на востоке Украины в 2014 году. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщили в пресс-службе правительства Нидерландов.

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По словам представителей нидерландского кабмина, российская сторона с момента случившегося не признавала причастности к крушению малазийского авиалайнера. Правительство страны также добавило, что в ближайшее время будет начато изучение вопроса о механизме выплаты Москвой компенсации.

— Нидерланды и Австралия просят Совет ИКАО приказать РФ вступить в переговоры, и чтобы Совет содействовал этому процессу, — передает официальный сайт кабмина Нидерландов.

При этом 13 марта Европейский суд по правам человека признал вину Украины в непринятии надлежащих мер по предотвращению насилия и спасению людей в Одессе 2 мая 2014 года. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такое решение проблеском здравого смысла. Он также добавил, что одного примера недостаточно для того, чтобы делать дальнейшие выводы.