Стало известно о сложностях в деле о гибели россиянки, которую нашли на заборе

Источник в силовых структурах рассказал о возникших сложностях в расследовании гибели 18-летней жительницы Перми, тело которой нашли на кольях ограды местного бара. Об этом пишет URA.RU.

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По словам собеседника издания в силовых структурах, сложности связаны с качеством видеозаписи с камеры охраны бара: картинка на камерах наблюдения «прыгающая и не четкая», причем местами сама запись прерывается.

Кроме того, по словам источника, вне зоны камер наблюдения находится туалет, куда ушла погибшая, перед тем как пропасть. И само место обнаружения трупа тоже.

Ранее один из жителей Перми озвучил версию гибели 18-летней девушки, тело которой обнаружили на кольях забора.

В Перми возбудили уголовное дело по факту гибели найденной на пиках забора девушки

Он рассказал, что девушка не захотела ждать очередь в туалет и вышла через заднюю дверь, чтобы пойти в лес.