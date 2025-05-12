Фургон загорелся на 67 километре МКАД

Фургон загорелся на 67 километре внутренней стороны МКАД. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщил источник Рен ТВ.

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На опубликованных телеканалом кадрах видно, что автомобиль полностью сгорел. Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет.

8 мая на дублере Калужского шоссе, в районе поселка Сосенское, загорелся автомобиль. На месте работали оперативные службы города. Движение по дублеру в сторону области было перекрыто.

Двумя днями ранее автосалон, внутри которого находились китайские автомобили, загорелся на 26-м километре МКАД возле развязки с Липецкой улицей.