Россиянин пришел в суд с мачете и требовал пропустить его к судье

Мужчина вооружился мачете и попытался попасть к судье в Злынковском районном отделении суда по Брянской области.

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Об этом в понедельник, 12 мая, сообщило управление Федеральной службы судебных приставов по региону.

Его остановил младший пристав отделения Павел Черников.

— Сотрудник предположил, что мужчина не трезв. Судебный пристав спросил имеются ли предметы, запрещенные для проноса в здание, в том числе колюще-режущие. В ответ на это посетитель достал мачете. (...) Посетитель начал нецензурно выражаться, оскорблял судебного пристава и работников суда и вел себя агрессивно, требуя при этом пропустить его к судье, — говорится на сайте суда.

В отношении мужчины составили протокол и передали его сотрудникам полиции.

В конце апреля сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении жителя столицы, который напал на полицейского на детской площадке возле дома на улице Никулинской в Москве.