Россиянин пришел в суд с мачете и требовал пропустить его к судье
Мужчина вооружился мачете и попытался попасть к судье в Злынковском районном отделении суда по Брянской области.
Об этом в понедельник, 12 мая, сообщило управление Федеральной службы судебных приставов по региону.
Его остановил младший пристав отделения Павел Черников.
— Сотрудник предположил, что мужчина не трезв. Судебный пристав спросил имеются ли предметы, запрещенные для проноса в здание, в том числе колюще-режущие. В ответ на это посетитель достал мачете. (...) Посетитель начал нецензурно выражаться, оскорблял судебного пристава и работников суда и вел себя агрессивно, требуя при этом пропустить его к судье, — говорится на сайте суда.
В отношении мужчины составили протокол и передали его сотрудникам полиции.
В конце апреля сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении жителя столицы, который напал на полицейского на детской площадке возле дома на улице Никулинской в Москве.