Суд в Дагестане арестовал обвиняемого в нападении на наряд ДПС в Махачкале

Мужчине, обвиняемому в нападении на наряд ДПС в Махачкале, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета России по Республике Дагестан.

«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступлений...», — отмечается в публикации.

Во вторник, 6 мая, сообщалось, что напавшему на полицейских 5 мая в Махачкале предъявили обвинение.