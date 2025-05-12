Прокурор запросил 14,5 года экс-банкиру Пугачеву по делу о многомиллиардном хищении

В Тверском суде Москвы в понедельник, 12 мая, начались прения сторон на заочных слушаниях по уголовному делу о многомиллиардном хищении бывшего бенефициара обанкротившегося Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, который уехал во Францию и получил там гражданство.

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Прокурор обвинил Пугачева в хищении 28,7 миллиарда рублей и злоупотреблении полномочиями, которые нанесли ущерб банку еще на 64,5 миллиарда рублей. Он запросил для обвиняемого наказание в виде 14,5 года лишения свободы.

При этом похищенные средства, по версии следствия, были выведены на счета кипрской компании, передает «Коммерсантъ».

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы ООО «Креатив» Ивана Дмитриева. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа и хищении 650 миллионов рублей. Подозреваемый арестован, а на его имущество наложен арест на сумму более 20 миллионов рублей.