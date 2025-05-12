В Перми возбудили уголовное дело по факту гибели найденной на пиках забора девушки

Следственное управление Пермского края возбудило уголовное дело об убийстве после гибели 18-летней девушки, тело которой нашли на острых пиках забора возле бара в Перми. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что рядом с кафе на улице Маршала Рыбалко в Закамске на остром металлическом ограждении было обнаружено тело 18-летней девушки. Указывалось, что трагедия могла произойти после преследования ее людьми, которые угрожали ей «совершением преступления против половой свободы».

В СУ СК России по Пермскому краю уточнили, что смерть девушки наступила в ночь на 11 мая. Причиной стало проникающее колотое ранение туловища.

«Следователями по факту смерти 18-летней девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей об убийстве», — говорится в тексте.

В рамках следственных мероприятий будет проверена информация о возможной причастности к ее гибели иностранных лиц. Кроме того проверяется законность установки хозяином общепита металлического ограждения с кольями и соблюдение правил эксплуатации такого объекта. Дело находится на контроле у прокуратуры Кировского района Перми.