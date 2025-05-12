Черкесский городской суд Карачаево-Черкесии приговорил к 20 годам лишения свободы бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова за организацию преступного сообщества (ОПС) и получение взяток. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Генпрокуратуре России.

Прославившийся наличием золотого унитаза в своем особняке экс-силовик будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Ему назначен штраф в 100 миллионов рублей. Сафонов лишен специального звания полковник полиции и права занимать должности в правоохранительных органах сроком 12 лет после отбытия наказания.