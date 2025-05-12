Младенцу оторвало пальцы на эскалаторе в ТЦ в российском городе

В Уссурийске годовалый мальчик получил серьезные травмы на эскалаторе в торговом центре. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю.

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"Возбуждено уголовное дело по факту травмирования малолетнего в торговом центре в городе Уссурийске (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", – рассказали в ведомстве.

По информации РЕН ТВ, ребенок находился в торговом центре с матерью и старшим братом. Мальчик побежал к эскалатору, споткнулся и упал, а его рука попала в движущийся механизм.

Инцидент привел к ампутации четырех пальцев. Мальчик госпитализирован, его состояние оценивают как тяжелое.