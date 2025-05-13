Смерть охранника во время секса признали несчастным случаем на производстве

Суд в Китае признал несчастным случаем на производстве смерть охранника во время секса на рабочем месте.

Речь идет о смерти 60-летнего мужчины из провинции Гуандун, который служил охранником на небольшой фабрике. В одно из дежурств к нему пришла девушка, и они занялись сексом, во время которого мужчина умер.

Верховный суд провинции постановил, что его смерть подлежит квалификации как несчастный случай на производстве. Это означает, что родственники погибшего могут получить материальную компенсацию от работодателя.

История судебного дела началась с подачи иска сына погибшего охранника, Чжана Сяоши, который попытался добиться выплаты пособия. Местные чиновники отклонили его претензии, заявив, что смерть не имела отношения к рабочим обязанностям. Однако первая инстанция вынесла решение в пользу истца, основываясь на том, что мужчина находился на рабочем месте в свое дежурство, и его рабочий график не позволял покинуть пост.

Апелляционный суд подтвердил законность признания инцидента несчастным случаем на производстве. Компания-работодатель и местные органы социального страхования оспорили это решение, но кассационная жалоба осталась без удовлетворения. Сумма компенсации, подлежащая выплате родственникам погибшего, пока не уточняется, пишет South China Morning Post.

Ранее в Китае 30-летний маляр по имени Абао умер после 104 дней работы с одним выходным. У мужчины на фоне пневмококковой инфекции развилась полиорганная недостаточность, установили врачи.