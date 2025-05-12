Внука руководителя СССР ограбили, пока он кормил бездомных

В Москве обокрали внука Юрия Андропова, бывшего генсека СССР. Константин Андропов стал жертвой преступников после того, как решил угостить бездомных шаурмой, сообщает ИА Регнум.

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Как рассказал 46-летний Андропов в полиции, инцидент произошел 5 мая. В подземном переходе двое бездомных попросили у него денег, но он предложил им еду и купил шаурму с газировкой в ближайшем кафе.

Во время трапезы к ним подошел еще один мужчина и завязал разговор с Константином. После этого Константин обнаружил пропажу своего мобильного телефона стоимостью 15 000 рублей.

Полиция оперативно задержала подозреваемого в краже 27-летнего мужчину. Информация о возврате телефона не приводится.

Юрий Андропов руководил СССР после Леонида Брежнева, а до этого возглавлял КГБ в течение 15 лет. На посту генсека он пробыл чуть больше года.