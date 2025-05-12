Внука руководителя СССР ограбили, пока он кормил бездомных

Московский Комсомолециещё 1

В Москве обокрали внука Юрия Андропова, бывшего генсека СССР. Константин Андропов стал жертвой преступников после того, как решил угостить бездомных шаурмой, сообщает ИА Регнум.

Внука руководителя СССР ограбили, пока он кормил бездомных
© Московский Комсомолец

Как рассказал 46-летний Андропов в полиции, инцидент произошел 5 мая. В подземном переходе двое бездомных попросили у него денег, но он предложил им еду и купил шаурму с газировкой в ближайшем кафе.

Во время трапезы к ним подошел еще один мужчина и завязал разговор с Константином. После этого Константин обнаружил пропажу своего мобильного телефона стоимостью 15 000 рублей.

Полиция оперативно задержала подозреваемого в краже 27-летнего мужчину. Информация о возврате телефона не приводится.

Юрий Андропов руководил СССР после Леонида Брежнева, а до этого возглавлял КГБ в течение 15 лет. На посту генсека он пробыл чуть больше года.

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